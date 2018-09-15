ماذا قالت«المذبوح»في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها؟

15 سبتمبر 2018 - 09:40 م

أبدت اللبنانية منى المذبوح، ندمها على ما صدر منها تجاه المصريين في الفيديو الذي تسبب في حبسها بمصر لمدة 3 شهور ونصف قبل أن يتم الإفراج عنها وترحيلها إلى لبنان.

وكشفت "المذبوح" في أول ظهور لها، أن السبب الحقيقي وراء تطاولها واستخدامها للألفاظ الخادشة للحياء العام والسباب لعموم المصريين، في أحد الفيديوهات التي قامت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضها لتحرش ومضايقات من أكثر من شخص بالقاهرة، والتي تسببت في القبض عليها وحبسها، خلال حديثها إلى قناة "الجديدة" اللبنانية.

وقالت منى المذبوح، إنها أجرت عمليتي قسطرة بالمخ عام 2006، إحداهما فشلت والأخرى نجحت، وخطر العمليات على المخ يمثل 25%، ومن بعدها أصبحت تعاني من حالة عصبية بشكل مستمر، وربما يصل بها الأمر أحيانا إلى تحطيم محتويات المنزل، حتى أصبحت لا تهدأ إلا بعد تناول أدوية الاكتئاب والأعصاب وهو ما تسبب في اصدراها لبعض الأفعال الغير لائقة.

وأضافت، أنه بعد سجنها بمصر لن تصل لهذه الدرجة مهما بلغت عصبيتها، قائلة: "سأعد من 1 إلى 100 قبل أن أتحدث، لأن لساني دائما يسبق عقلي".

والجدير بالذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولي أمرت بترحيل اللبنانية منى المذبوح، مساء الخميس الماضي، إلى لبنان بعدما أطلقت سراحها من سجن القناطر، فصدر ضدها حكم بالسجن المشدد سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، في اتهامها بالتطاول على الشعب المصري.

وكانت محكمة استناف مصر الجديدة، قد عدّلت الحكم الصادر ضد منى المذبوح، من السجن المشدد 8 سنوات إلى سنة مع وقف التنفيذ، مع تغريمها 40 ألف و700 جنيه، بعد الفيديو المسيء.

