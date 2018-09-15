فيديو.. إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

15 سبتمبر 2018 - 09:51 م

نشر صفحة "إسرائيل تتحدث العربية"، شبة الرسمية، استطلاعا مصورا عن الدول العربية التي يتمنى الإسرائيليون زيارتها.

وقد أجاب على السؤال عدد من الإسرائيليين، وكان لاختيار بعضهم علاقة بدول انحدروا منها، إلا أن عدد لا بأس به منهم أبدى تشوقه لزيارة مصر.

وقالت إحدى الإسرائيليات أن مصر تبدو لها مكانًا مشوقًا له تاريخ مدهش، فيما فضل آخر الإبحار فى نهر النيل والإسكندرية وزيارة أهرامات الجيزة.

وفضل شخص آخر زيارة مصر للتعرف على أحوالها، بعد أن غادرها منذ عقود، مشيرًا إلى أنه ولد فى مصر عام 1936، إلا أنه متشوف لمعرفة ما طرأ بها من تغيير.

وأبدى آخرون تشوقهم لزيارة اليمن والمغرب والأردن والإمارات ولبنان والسعودية وخاصة مكة.