  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:25 م
بحث متقدم
إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

فيديو.. إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

منى المذبوح

ماذا قالت«المذبوح»في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها؟

البرلمان

انقسام داخل البرلمان حول إلغاء قانون «ازدراء الأديان»

دجل وشعوذة

ضوء أخضر رسمي لـ «قنوات الدجل» وخنق الإعلام الجاد

أرشيفية

أسعار الملابس والأدوات الدراسية تحرق المصريين.. «نار يا جيوبي نار»

الملك سلمان

السعودية ترعى "اتفاق سلام تاريخى" بين إثيوبيا وإريتريا

أرشيفية

«مياه الشرب» المتهم الأول في كارثة«ديرب نجم»

ديرب نجم

كارثة «ديرب نجم».. من المسئول؟

اجتماع بـ"الوفد" لمناقشة أزمة اتفاقية ترسم الحدود

«الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين

علاء مبارك

لماذا ألقي القبض علي نجلي مبارك اليوم؟..(القصة الكاملة)

فى استطلاع مصور..

فيديو.. إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

آخر الأخبار

إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر
إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول مغسلة سيارات للفتيات فى مصر

#

بالفيديو..وصلة رقص لـ«صلاح» في فرح شعبي

#

بعد فيديو هروبها.. غدًا استئناف اللبنانية منى المذبوح

#

ماذا فعل "تريكة" حين رأى نجمة "مسرح مصر" بروسيا؟

إسرائيل

مصر

زيارة

نشر صفحة "إسرائيل تتحدث العربية"، شبة الرسمية، استطلاعا مصورا عن الدول العربية التي يتمنى الإسرائيليون زيارتها.

وقد أجاب على السؤال عدد من الإسرائيليين، وكان لاختيار بعضهم علاقة بدول انحدروا منها، إلا أن عدد لا بأس به منهم أبدى تشوقه لزيارة مصر.

وقالت إحدى الإسرائيليات أن مصر تبدو لها مكانًا مشوقًا له تاريخ مدهش، فيما فضل آخر الإبحار فى نهر النيل والإسكندرية وزيارة أهرامات الجيزة.

وفضل شخص آخر زيارة مصر للتعرف على أحوالها، بعد أن غادرها منذ عقود، مشيرًا إلى أنه ولد فى مصر عام 1936، إلا أنه متشوف لمعرفة ما طرأ بها من تغيير.  

وأبدى آخرون تشوقهم لزيارة اليمن والمغرب والأردن والإمارات ولبنان والسعودية وخاصة مكة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة إيقاف نجم الزمالك وإحالته للتحقيق
» قطار واتفورد يتوقف أمام مانشستر يونايتد
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو
» «الداخلية» تضبط 20 كيلو من مخدر الإستروكس
» الزمالك يغلق ملف التعاقد مع مدافع المقاصة
» تشيلسي يزاحم ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي
» مصرع سيدة و أبنائها في انهيار عقار
» قريبًا.. مصر تعلن سيناء خالية من الإرهاب
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أردوغان: هذا شرطنا لتحسين العلاقات مع أرمينيا
» «جاساما» حكمًا لإياب الأهلي وحوريا الغيني

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب