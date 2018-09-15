نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري واتحاد العاصمة

15 سبتمبر 2018 - 09:52 م

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المصري واتحاد العاصمة عن اختيار اللون الأبيض لقميص الفريق البورسعيدي وسيرتدي الشورت الأخضر والجوارب البيضاء، بينما سيرتدي بطل الجزائر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة المصري واتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها غدا الأحد بإستاد بورسعيد بدور الثمانية بالبطولة الكونفدرالية والذي أقيم مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بالنادي المصري.

وأدار المؤتمر مراقب المباراة السوداني معتصم جعفر سر الختم ومعه منسق عام المباراة الموزمبيقي محمد فيصل بحضور المغربي نجيب بيربار المنسق الأمني للمباراة والإعلامية المغربية هيام بن حمو المنسقة الإعلامي للمباراة والصومالي على محمد أحمد مراقب الحكام وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي المصري، وكذلك طاقم التحكيم السنغالي الدولي المكون من حكم الساحة ماجيتي نداي ومساعديه جبريل كمارا والحاج مالك سامبا بالإضافة إلى الحكم الرابع أليو سو سانديجوي.

ومثل فريق المصري في المؤتمر وليد بدر المدير الإداري والدكتور محمد عنان طبيب الفريق وإبراهيم غانم مسئول المهمات.