  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:25 م
بحث متقدم
إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

فيديو.. إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

منى المذبوح

ماذا قالت«المذبوح»في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها؟

البرلمان

انقسام داخل البرلمان حول إلغاء قانون «ازدراء الأديان»

دجل وشعوذة

ضوء أخضر رسمي لـ «قنوات الدجل» وخنق الإعلام الجاد

أرشيفية

أسعار الملابس والأدوات الدراسية تحرق المصريين.. «نار يا جيوبي نار»

الملك سلمان

السعودية ترعى "اتفاق سلام تاريخى" بين إثيوبيا وإريتريا

أرشيفية

«مياه الشرب» المتهم الأول في كارثة«ديرب نجم»

ديرب نجم

كارثة «ديرب نجم».. من المسئول؟

اجتماع بـ"الوفد" لمناقشة أزمة اتفاقية ترسم الحدود

«الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين

علاء مبارك

لماذا ألقي القبض علي نجلي مبارك اليوم؟..(القصة الكاملة)

نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري واتحاد العاصمة

الرياضة

المصري
المصري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

حسام حسن: نسعى لحسم التأهل قبل موقعة الإياب

#

أسعار تذاكر لقاء المصري واتحاد العاصمة

#

«العميد» يعلن تشكيل المصري لمواجهة الهلال

#

مفاجآت بالجملة فى قائمة "اللاعبين المحليين" للفراعنة

المصريون

المصرى

اتحاد العاصمة

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المصري واتحاد العاصمة عن اختيار اللون الأبيض لقميص الفريق البورسعيدي وسيرتدي الشورت الأخضر والجوارب البيضاء، بينما سيرتدي بطل الجزائر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة المصري واتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها غدا الأحد بإستاد بورسعيد بدور الثمانية بالبطولة الكونفدرالية والذي أقيم مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بالنادي المصري.

وأدار المؤتمر مراقب المباراة السوداني معتصم جعفر سر الختم ومعه منسق عام المباراة الموزمبيقي محمد فيصل بحضور المغربي نجيب بيربار المنسق الأمني للمباراة والإعلامية المغربية هيام بن حمو المنسقة الإعلامي للمباراة والصومالي على محمد أحمد مراقب الحكام وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي المصري، وكذلك طاقم التحكيم السنغالي الدولي المكون من حكم الساحة ماجيتي نداي ومساعديه جبريل كمارا والحاج مالك سامبا بالإضافة إلى الحكم الرابع أليو سو سانديجوي.

ومثل فريق المصري في المؤتمر وليد بدر المدير الإداري والدكتور محمد عنان طبيب الفريق وإبراهيم غانم مسئول المهمات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة إيقاف نجم الزمالك وإحالته للتحقيق
» قطار واتفورد يتوقف أمام مانشستر يونايتد
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو
» «الداخلية» تضبط 20 كيلو من مخدر الإستروكس
» الزمالك يغلق ملف التعاقد مع مدافع المقاصة
» تشيلسي يزاحم ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي
» مصرع سيدة و أبنائها في انهيار عقار
» قريبًا.. مصر تعلن سيناء خالية من الإرهاب
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أردوغان: هذا شرطنا لتحسين العلاقات مع أرمينيا
» «جاساما» حكمًا لإياب الأهلي وحوريا الغيني

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب