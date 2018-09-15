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مصرع 13 إثر انقلاب قارب ركّاب في إندونيسيا

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انتشار أمني لضبط المـتورطين في غرق مركب الموت برشيد
انتشار أمني لضبط المـتورطين في غرق مركب الموت برشيد

المصريون ووكالات

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لقي 13 شخصا مصرعهم، السبت، جراء انقلاب قارب ركّاب في مقاطعة سولاوسي الإندونيسية.
وذكرت وسائل إعلام محية أن قاربا على متنه 147 راكبا انقلب قبالة سواحل سولاوسي، جراء الرياح القوية والأمواج العالية.
وأشارت إلى مصرع 13 شخصا جراء الحادث، وإنقاذ 126 آخرين.
وأضافت أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 8 مفقودين.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 10 شخصا لقوا مصرعهم في يونيو/حزيران الماضي، جراء انقلاب قارب في بحيرة "طوبا" بجزيرة سومطرة الإندونيسية. -


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