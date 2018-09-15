هذا هو سبب في زيادة شعبية "ترامب"

15 سبتمبر 2018 - 10:52 م

أكد الإعلامي أحمد المسلماني أن الملف الأقتصادي الأمريكي سبب في ازدياد شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد شعبية ضعيفة في بداية حكمة، مؤكدًا أن الشعبية تأتي في تطور الأقتصاد الأمريكي الذي يُعتبر أساس حكم الشعب على الرئيس ترامب.



وأشار «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «دريم»، إلى أن التطور الأقتصادي يظهر في تزايد، حيث إن معدل النمو الأقتصادي زاد من 2.2% أصبح 4.1%، بينما معدل البطالة أصبح 4% بعد أن كانت 10 %، كما أن الوظائف نمت بقوة.

