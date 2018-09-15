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ليفربول يكشف آخر تفاصيل إصابة «فيرمينو»

الرياضة

ليفربول
ليفربول

المصريون ووكالات

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طمأن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، جمهوره على سلامة عين لاعب كرة القدم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء توتنهام بالدوري المحلي (البريمرليغ).
وقال النادي في بيان عبر موقعه الإليكتروني، "الفحص في المستشفى أثبت تعرض فيرمينيو لخدش في العين، دون وجود تضرر دائم".
ورفض النادي الكشف عن مدى جاهزية المهاجم البرازيلي لخوض مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل.
وغادر فيرمينيو ملعب اللقاء إثر تعرضه لتدخل قوي من يان فيرتونخن مدافع توتنهام في عينه دفعته إلى الخروج من الملعب وعدم استكماله للمباراة.
وتغلب ليفربول على مضيفه توتنهام في وقت سابق اليوم بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية، حيث نجح فيرمينيو في تسجيل الهدف الثاني لفريقه. -

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