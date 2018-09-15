"الصحة" تفجر مفاجأة عن واقعة مستشفى ديرب نجم

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غسيل كلوي
غسيل كلوي

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه فور حدوث واقعة "الغسيل الكلوي" بمستشفى ديرب نجم، توجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمحافظة الشرقية، ومرت مع محافظ الشرقية على حالات المصابين بداية من مستشفى الجامعة. 
وأوضح "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن الواقعة أسفرت عن 3 حالات وفاة و13 مصابًا، وهذا هو العدد النهائي والإجمالي، لافتًا إلى أن مستشفى الجامعة بها 11 مصابًا، وجميعهم حالاتهم مستقرة فيما عدا حالتين بالعناية المركزة على أجهزة تنفس صناعي.
وأضاف أن وزيرة الصحة، أمرت بتشكيل لجنة مكونة من إثنان من أساتذة جامعة الزقازيق، واثنان استشاريين من مستشفى الأحرار، برئاسة أحد أساتذة السموم من جامعة قناة السويس، لرفع تقرير فني للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات الآن، وهذه اللجنة بدأت عملها بالفعل بالتحقيق في الواقعة.
وطمأن المتحدث باسم الصحة المواطنين، مؤكدًا جميع وحدات غسيل الكلى والفلاتر والمحاليل بمستشفيات الجمهورية آمنة، وماحدث هو حالة فردية، حيث تم توجيه فرق لمديريات الشئون الصحية، وتم سحب عينات من كافة محطات المعالجة والمحاليل ومراجعة الماكينات والمستلزمات والتأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أن ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم تم عمل صيانة لها عصر الأمس، وهذه المشكلة حدثت عقب صيانة الأجهزة مباشرةً.

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