إخلاء منزل أيل للسقوط من السكان في طوخ

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية منزلا آيل للسقوط من سكانه مكون من 4 طوابق بعد ان ظهر به تشققات وشروخ فى الجدران بمدينة طوخ وفرض كردون أمني بمحيط المنزل حفاظا على حياة السكان والمارة .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بظهور تشققات وشروخ كبير بجدران عقار ملك " فوزى" مكون من 4 طوابق بطوخ، وقامت قوات الأمن بإخلائه من السكان لوجود تشققات كبيره بحوائط العقار، تحسبا لأى مخاطر، تم التحفظ على العقار .

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إخلاء المنزل من السكان وفرض كردون أمني حرصا على حياة المواطنين وأخطرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وشركات الكهرباء والمياه لفصل المرافق عن المنزل وتحرر المحضر بالواقعة. .