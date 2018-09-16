إخلاء سبيل مزارع شرع في قتل شقيقه بسبب الميراث ببنها

أمر المستشار أحمد رجب رئيس نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، بأخلاء سبيل مزارع حاول قتل شقيقه بسبب الخلاف على الميراث.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم إبراهيم بحبح رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بوصول "م.ا.ح"، 40 سنة، مدرس، مصاب بجرح قطعى بالرأس .

جرى العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتبين شروع شقيقه "ح.ا.ح"، 45 سنة، فلاح، ونجله، فى قتله بسبب الاستيلاء على ميراث .

وألقت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد ربيع معاون مباحث المركز القبض على المتهمين وبعرضهما على نيابة مركز بنها، برئاسة المستشار أحمد رجب قررت إخلاء سبيلهما بعد تصالحهما وتنازل المجني عليه عن القضية .