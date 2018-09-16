أول تعليق لرئيس الوزراءعلى حادث "ديرب نجم"

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وفاة 3 وإصابة 15 بغيبوبة بجلسة غسيل كلوي بالشرقية

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحرك فورًا بعد علمه بواقعة وفاة 3 مرضى وإصابة 33 آخرين أثناء جلسة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم.
وأضاف «سلطان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء السبت، إن رئيس الوزراء قرر سرعة كشف المتسببين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم محاسبة أي مسؤول تم تقصيره.
وأشار إلى أن «الدولة مهتمة بتطوير المجال الصحي، ولن نسمح بحدوث إهمال بحق المواطنين أو تقصير يؤثر على حياتهم»، مقدمًا خالص التعازي لأهالي الضحايا.

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