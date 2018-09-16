حبس شقيقين قتلا طالبة جامعية في عرس في القليوبية

أمر رئيس نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس شقيقان 4 ايام علي ذمة التحقيق، لاتهمهما بقتل طالبة جامعية في حفل عرس.

وتعود الواقعة عندما تلقي اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارًا من المقدم إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع طالبة بطلق نارى أثناء وقوفها فى شرفة منزلها بشارع سلامة بصيلة "الزريبة" المتفرع من شارع بهتيم العمومى بدائرة القسم .

انتقل على الفور المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث القسم، وبالفحص تبين أن الجثة لطالبة تدعى "ياسمين. س. م" 20 سنة طالبة بالفرقة الثالثة بالكلية، أن أثناء وقوفها بشرفة المسكن لقيت مصرعها إثر قيام " ا. ز"، وشقيقه "ج..م" بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بحفل عرس "تنجيد عروس" فى الشارع خرجت طلقة عن طريق الخطأ أصابت المجنى عليها مما أسفر عن مصرعها، تم القبض على المتهمين، ونقل الجثة للمستشفى، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق، وصرحت بدفن الجثة .