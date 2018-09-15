» "أخصائي سعادة".. منصب جديد في السعودية

15 سبتمبر 2018 - 11:10 م

استحدثت السعودية، السبت، منصبا جديدا في إحدى الوزارات يهتم بنشر "الابتسامة الصادقة" بين موظفيها.



وحسب إعلام سعودي محلي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عبر بيان، تعيين موظف جديد تحت اسم "أخصائي سعادة الموظفين".



وبهذا المسمى الوظيفي، وفق المصادر ذاتها، تكون الوزارة "أول جهة حكومية تبادر بتطبيق مفهوم السعادة المؤسسية".



وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى "تحقيق راحة وإسعاد الموظفين عن طريق التفاعل والفعاليات وتلبية مطالبهم والمساهمة في رفع التواصل الإيجابي ونشر الابتسامة الصادقة بين الموظفين"

وفي 2016، استحدثت الإمارات وزارة السعادة ومن أهدافها "تحقيق سعادة المجتمع".