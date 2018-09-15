السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

15 سبتمبر 2018 - 11:20 م

أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، مساء السبت، تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب منطقة جازان جنوب غربي المملكة.



وأوضح العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه "في تمام الساعة 19: 15 (16: 15 ت.غ) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة".



وأضاف: "الصاروخ كان باتجاه منطقة (جازان)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".



وتابع: "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات".



وبلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون تجاه السعودية حتى الآن 194 صاروخا تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي في اليمن"، وفق المالكي.



ودأبت جماعة "الحوثي" منذ بدء الحرب في 26 مارس/آذار 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، لكن غالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

