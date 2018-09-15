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في غزة ..

استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

عرب وعالم

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

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استشهد السبت، شاب فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته الشهر الماضي في مسيرات "العودة"، قرب الحدود الشرقية للقطاع.
جاء ذلك على لسان أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه.
وقال القدرة إن "صهيب عبد السلام أبو كاشف (16 عاماً) استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها في 3 أغسطس/آب الماضي، خلال مسيرات العودة، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع".
ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة. -

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