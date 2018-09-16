فلسطينيون يشعلون إطارات قرب حدود غزة

16 سبتمبر 2018 - 01:31 ص

أشعل مواطنون فلسطينيون، مساء السبت، إطارات المركبات المطاطية المستعملة، ضمن فعاليات مسيرات "العودة" على حدود قطاع غزة.



وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، أن الشبان أشعلوا أعدادا من إطارات المركبات المطاطية المستعملة قرب الحدود الشرقية للقطاع، كما أطلقوا صفارات الإنذار في محاولة لإرباك وتشتيت الجيش الإسرائيلي.



وذكر المراسل، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النيران وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل ضوئية بشكل مكثف تجاه الشبان والمنطقة الحدودية، دون وقوع أي إصابات حتى الساعة (21: 30 ت.غ).



وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

