مصر تفوز ببطولة إفريقيا بـ44 ميدالية متنوعة

16 سبتمبر 2018 - 12:00 ص

توّج المنتخب المصري، السبت، بلقب بطولة إفريقيا للسباحة التي أقيمت بالجزائر بعد انتزاعه صدارة ترتيب الميداليات.



وحقق المنتخب المصري 44 ميدالية متنوعة، منها 27 ذهبية و14 فضية وثلاث برونزيات، ليفوز بالكأس العام للبطولة القارية.



بذلك، أزاحت مصر نظيرتها جنوب افريقيا عن زعامة صدارتها للعبة فى القارة السمراء ، بعد الفوز بفارق أكثر من 10 ميداليات ذهبية عن الأخير.

