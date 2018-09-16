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مصر تفوز ببطولة إفريقيا بـ44 ميدالية متنوعة

الرياضة

"الجزيرة" يكرم السباحة فريدة عثمان
"الجزيرة" يكرم السباحة فريدة عثمان

المصريون ووكالات

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التشكيل المتوقع للفراعنة اليوم

توّج المنتخب المصري، السبت، بلقب بطولة إفريقيا للسباحة التي أقيمت بالجزائر بعد انتزاعه صدارة ترتيب الميداليات.
وحقق المنتخب المصري 44 ميدالية متنوعة، منها 27 ذهبية و14 فضية وثلاث برونزيات، ليفوز بالكأس العام للبطولة القارية.
بذلك، أزاحت مصر نظيرتها جنوب افريقيا عن زعامة صدارتها للعبة فى القارة السمراء ، بعد الفوز بفارق أكثر من 10 ميداليات ذهبية عن الأخير.
انطلقت فعاليات البطولة الإفريقية في الجزائر يوم 10 سبتمبر/ أيلول الجاري لتنتهي اليوم بمشاركة 238 سباحًا وسباحة يمثلون 33 دولة على مستوى القارة السمراء. -

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