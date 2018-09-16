صدمة لبايرن ميونيخ بعد إصابة هذا اللاعب

16 سبتمبر 2018 - 12:20 ص

تلقى الجهاز الفني لبايرن ميونيخ الألماني، السبت، صدمة بعدما أثبتت الفحوصات الطبية غياب لاعب كرة القدم الفرنسي كورنتين توليسو عن الملاعب لفترة طويلة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.



ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، "تعرض كورنتين توليسو لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وسيخضع لجراحة عاجلة غدًا الأحد، مع ابتعاده عن الملاعب لعدة أشهر".



وتعرض توليسو لإصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن في وقت سابق اليوم والتي انتهت بفوز البافاري بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للدوري المحلي (البوندسليغا).



ولم يتمكن النجم الفرنسي من استكمال اللقاء ليخرج في الدقيقة 42 ويلعب بدلًا منه الكولومبي خاميس رودريغيز.



وانضم توليسو (24 عامًا) إلى البايرن مطلع الموسم الماضي قادمًا من أوليمبيك ليون مقابل 41 مليون يورو.

