بيراميدز يستعير أفضل لاعب آسيوي لعام 2017

16 سبتمبر 2018 - 01:38 ص

أعلن نادي بيراميدز المصري، السبت، تعاقده مع لاعب كرة القدم السوري عمر خربين بداية من فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل.



وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "وقعت إدارة نادي بيراميدز عقدًا بنظام الإعارة للاعب السوري عمر خربين الحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017 وهداف نادي الهلال السعودي ومنتخب بلاده".



وأضاف البيان "سينتقل خربين لصفوفنا بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير/ كانون الثاني المقبل لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء بنهاية الموسم".



ولم يكشف النادي في بيانه عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة التي تم إبرامها.



وفاز خربين (24 عامًا) بجائزة أفضل لاعب فى آسيا لعام 2017، متفوقًا على الإماراتي عمر عبد الرحمن "عمورى"، وتوّج قبلها بلقب هداف مسابقة دوري أبطال آسيا برصيد 10 أهداف.

