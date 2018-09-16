  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:07 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يكشف معلومة مثيرة عن طفولته

انهيار في خدمات مترو الأنفاق.. والدولة تكتفي بتعزيز الأمن

أغرب تعليق من مترو الأنفاق بشأن إلغاء النصف تذكرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أول تعليق لرئيس الوزراءعلى حادث "ديرب نجم"

غسيل كلوي

"الصحة" تفجر مفاجأة عن واقعة مستشفى ديرب نجم

ترامب

هذا هو سبب في زيادة شعبية "ترامب"

إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

فيديو.. إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

البرلمان

انقسام داخل البرلمان حول إلغاء قانون «ازدراء الأديان»

دجل وشعوذة

ضوء أخضر رسمي لـ «قنوات الدجل» وخنق الإعلام الجاد

أرشيفية

أسعار الملابس والأدوات الدراسية تحرق المصريين.. «نار يا جيوبي نار»

ديرب نجم

كارثة «ديرب نجم».. من المسئول؟

في "الميركاتو" الشتوي

بيراميدز يستعير أفضل لاعب آسيوي لعام 2017

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. «تريزيجيه» يصل لحفل أفضل لاعب في تركيا

#

تعليق «كلوب» على ترشح «صلاح» للأفضل في العالم

#

«صلاح» أول عربي وثالث أفريقي يترشح لجائزة «The Best»

#

رسميا.. "تريزيجيه" أفضل لاعب في تركيا

أعلن نادي بيراميدز المصري، السبت، تعاقده مع لاعب كرة القدم السوري عمر خربين بداية من فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "وقعت إدارة نادي بيراميدز عقدًا بنظام الإعارة للاعب السوري عمر خربين الحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017 وهداف نادي الهلال السعودي ومنتخب بلاده".
وأضاف البيان "سينتقل خربين لصفوفنا بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير/ كانون الثاني المقبل لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء بنهاية الموسم".
ولم يكشف النادي في بيانه عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة التي تم إبرامها.
وفاز خربين (24 عامًا) بجائزة أفضل لاعب فى آسيا لعام 2017، متفوقًا على الإماراتي عمر عبد الرحمن "عمورى"، وتوّج قبلها بلقب هداف مسابقة دوري أبطال آسيا برصيد 10 أهداف.
كما قاد الهلال السعودي لنهائي دوري الأبطال الآسيوي، فيما ساهم فى صعود منتخب سوريا للملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2018 قبل أن يتعثر منتخب بلاده فى انتزاع بطاقة العبور للعرس العالمي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا ألقي القبض علي نجلي مبارك اليوم؟..(القصة الكاملة)
» "أخصائي سعادة".. منصب جديد في السعودية
» ليفربول يكشف آخر تفاصيل إصابة «فيرمينو»
» ماذا قالت«المذبوح»في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها؟
» حركة تنقلات كبرى في الإعلام المصري
» «الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين
» «مياه الشرب» المتهم الأول في كارثة«ديرب نجم»
» السعودية ترعى "اتفاق سلام تاريخى" بين إثيوبيا وإريتريا
» ظهور الحوت الأحدب للمرة الثالثة بالغردقة
» حقيقة إيقاف نجم الزمالك وإحالته للتحقيق
» «الداخلية» تضبط 20 كيلو من مخدر الإستروكس

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب