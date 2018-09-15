محافظ الشرقية بكشف آخر تطورات حادث "ديرب النجم"

15 سبتمبر 2018 - 11:20 م

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لابد من معاقبة المتسبب في الإهمال بوحدة الغسيل الكلوي بديرب نجم.

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه فور علمه بالواقعة أصدر قرارًا بإغلاقها فورًا.



وتابع: إن أهالي الشرقية يمرون بحالة نفسية سيئة بعد هذه الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك وقفة شديدة مع المقصرين، مضيفًا: لم نقدم كبش فداء لتهدئة الرأي العام في هذه القضية وهناك تحقيقات تجرى على أرض الواقع.



وأردف محافظ الشرقية، أن النيابة تحفظت على مسئولي الصيانة وموظفي وحدة الغسيل الكلوي بديرب النجم لإجراء التحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أن هذه الواحدة تعالج 150 حالة مرضية على مستوى ديرب نجم.

