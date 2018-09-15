  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:26 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يكشف معلومة مثيرة عن طفولته

انهيار في خدمات مترو الأنفاق.. والدولة تكتفي بتعزيز الأمن

أغرب تعليق من مترو الأنفاق بشأن إلغاء النصف تذكرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أول تعليق لرئيس الوزراءعلى حادث "ديرب نجم"

غسيل كلوي

"الصحة" تفجر مفاجأة عن واقعة مستشفى ديرب نجم

ترامب

هذا هو سبب في زيادة شعبية "ترامب"

إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

فيديو.. إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

البرلمان

انقسام داخل البرلمان حول إلغاء قانون «ازدراء الأديان»

دجل وشعوذة

ضوء أخضر رسمي لـ «قنوات الدجل» وخنق الإعلام الجاد

أرشيفية

أسعار الملابس والأدوات الدراسية تحرق المصريين.. «نار يا جيوبي نار»

ديرب نجم

كارثة «ديرب نجم».. من المسئول؟

محافظ الشرقية بكشف آخر تطورات حادث "ديرب النجم"

الحياة السياسية

إنذار لـ5 مراكز غسيل كلوي لتحسين أوضاعها ببني سويف
إنذار لـ5 مراكز غسيل كلوي لتحسين أوضاعها ببني سويف

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص غرقًا في بالوعة صرف صحي بسفاجا

#

وزير الرياضة يكشف آخر تطورات إصابة «صلاح»

#

تعرف على رسالة «السعيد» الصادمة لإدارة الأهلي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لابد من معاقبة المتسبب في الإهمال بوحدة الغسيل الكلوي بديرب نجم.
وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه فور علمه بالواقعة أصدر قرارًا بإغلاقها فورًا.
وتابع: إن أهالي الشرقية يمرون بحالة نفسية سيئة بعد هذه الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك وقفة شديدة مع المقصرين، مضيفًا: لم نقدم كبش فداء لتهدئة الرأي العام في هذه القضية وهناك تحقيقات تجرى على أرض الواقع.
وأردف محافظ الشرقية، أن النيابة تحفظت على مسئولي الصيانة وموظفي وحدة الغسيل الكلوي بديرب النجم لإجراء التحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أن هذه الواحدة تعالج 150 حالة مرضية على مستوى ديرب نجم.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لمراجعة كافة وحدات الغسيل الكلوي على مستوى محافظة الشرقية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا ألقي القبض علي نجلي مبارك اليوم؟..(القصة الكاملة)
» "أخصائي سعادة".. منصب جديد في السعودية
» ليفربول يكشف آخر تفاصيل إصابة «فيرمينو»
» ماذا قالت«المذبوح»في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها؟
» حركة تنقلات كبرى في الإعلام المصري
» «الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين
» «مياه الشرب» المتهم الأول في كارثة«ديرب نجم»
» السعودية ترعى "اتفاق سلام تاريخى" بين إثيوبيا وإريتريا
» ظهور الحوت الأحدب للمرة الثالثة بالغردقة
» حقيقة إيقاف نجم الزمالك وإحالته للتحقيق
» «الداخلية» تضبط 20 كيلو من مخدر الإستروكس

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب