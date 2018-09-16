ترامب يعلن رسوما جديدة على سلع صينية

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس السبت، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، وذلك غدًا، الإثنين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن الرسوم ستكون بنحو عشرة في المائة، وهو ما يقل عن الرسوم البالغة نسبتها 25%، التي جرى الإعلان عنها عندما قالت الإدارة للمرة الأولى، إنها تدرس هذه الجولة من الرسوم.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لينزي والترز، قالت يوم الجمعة، إن ترامب "كان واضحًا في شأن أنه سيستمر وإدارته في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الممارسات التجارية غير العادلة من جانب الصين. نحن نشجع الصين على معالجة المخاوف القائمة منذ فترة طويلة والتي أثارتها الولايات المتحدة".
وأبلغ مصدر على دراية بالموضوع رويترز، الجمعة الماضية، بأن ترامب أصدر بالفعل توجيهات لمساعديه للمضي قدمًا في فرض الرسوم الجمركية، على الرغم من محاولات وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، لاستئناف المباحثات مع الصين.

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