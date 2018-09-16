  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:26 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يكشف معلومة مثيرة عن طفولته

انهيار في خدمات مترو الأنفاق.. والدولة تكتفي بتعزيز الأمن

أغرب تعليق من مترو الأنفاق بشأن إلغاء النصف تذكرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أول تعليق لرئيس الوزراءعلى حادث "ديرب نجم"

غسيل كلوي

"الصحة" تفجر مفاجأة عن واقعة مستشفى ديرب نجم

ترامب

هذا هو سبب في زيادة شعبية "ترامب"

إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

فيديو.. إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

البرلمان

انقسام داخل البرلمان حول إلغاء قانون «ازدراء الأديان»

دجل وشعوذة

ضوء أخضر رسمي لـ «قنوات الدجل» وخنق الإعلام الجاد

أرشيفية

أسعار الملابس والأدوات الدراسية تحرق المصريين.. «نار يا جيوبي نار»

ديرب نجم

كارثة «ديرب نجم».. من المسئول؟

بالفيديو..

أغرب تعليق من مترو الأنفاق بشأن إلغاء النصف تذكرة

آخر الأخبار

انهيار في خدمات مترو الأنفاق.. والدولة تكتفي بتعزيز الأمن
انهيار في خدمات مترو الأنفاق.. والدولة تكتفي بتعزيز الأمن

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار صادم من "المترو" بشأن "النصف تذكرة"

#

بسبب حبيبته.. شاب يدفع رجلا من أعلى رصيف قطار

#

"بكري": ظاهرة خطيرة وراء الانتحار تحت المترو

#

وزير النقل يتوعد المخالفين بـ"المترو"

صرح أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، بأن آلية النصف تذكرة لبعض الفئات بمترو الأنفاق، كان يسبب الزحام على شباك التذاكر.
وأوضح "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصطلح نصف تذكرة خاطىء، حيث أنه فقط كان يتم خصم جنيه من ثمن التذكرة.
وأضاف أن خصم ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتغير، لافتا إلى أنه يمكن للمستفيدين من الخصم استخدام الاشتراكات.
وأضاف أنه تم عقد بروتكول بين هيئة مترو الأنفاق ونقابة الصحفيين بحيث يكون هناك اشتراكات مخفضة للصحفيين، حيث سيحصلون على تخفيض على التذكرة الواحدة أكثر من جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا ألقي القبض علي نجلي مبارك اليوم؟..(القصة الكاملة)
» "أخصائي سعادة".. منصب جديد في السعودية
» ليفربول يكشف آخر تفاصيل إصابة «فيرمينو»
» ماذا قالت«المذبوح»في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها؟
» حركة تنقلات كبرى في الإعلام المصري
» «الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين
» «مياه الشرب» المتهم الأول في كارثة«ديرب نجم»
» السعودية ترعى "اتفاق سلام تاريخى" بين إثيوبيا وإريتريا
» ظهور الحوت الأحدب للمرة الثالثة بالغردقة
» حقيقة إيقاف نجم الزمالك وإحالته للتحقيق
» «الداخلية» تضبط 20 كيلو من مخدر الإستروكس

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب