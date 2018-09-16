أغرب تعليق من مترو الأنفاق بشأن إلغاء النصف تذكرة

صرح أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، بأن آلية النصف تذكرة لبعض الفئات بمترو الأنفاق، كان يسبب الزحام على شباك التذاكر.



وأوضح "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصطلح نصف تذكرة خاطىء، حيث أنه فقط كان يتم خصم جنيه من ثمن التذكرة.

وأوضح "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصطلح نصف تذكرة خاطىء، حيث أنه فقط كان يتم خصم جنيه من ثمن التذكرة.