عمرو أديب يكشف معلومة مثيرة عن طفولته

16 سبتمبر 2018 - 01:00 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أنه كان يتعرض للتنمر في طفولته لكونه سمين، معقبًا: "كانوا بيقولولي ياتخين لحد ما اتعقدت، وطلعت زي مانتوا شايفين كدا".

وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية " mbc مصر"، مساء السبت، أنه عندما كبر أصبع أصلع، وأصبح يتعرض للتنمر من الإخوان، قائلًا: "الإخوان بيتنمروا عليا، بيقول عليا الأقرع".

