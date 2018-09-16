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عمرو أديب يكشف معلومة مثيرة عن طفولته

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عمرو أديب
عمرو أديب

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كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أنه كان يتعرض للتنمر في طفولته لكونه سمين، معقبًا: "كانوا بيقولولي ياتخين لحد ما اتعقدت، وطلعت زي مانتوا شايفين كدا".
وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية " mbc مصر"، مساء السبت، أنه عندما كبر أصبع أصلع، وأصبح يتعرض للتنمر من الإخوان، قائلًا: "الإخوان بيتنمروا عليا، بيقول عليا الأقرع".
ولفت "أديب" إلى أن التنمر ليس قاصر على الأطفال فقط، وإنما يتعرض له الكبير والصغير.


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