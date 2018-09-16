أديب يكشف مفاجأة عن حادث "ديرب نجم"

16 سبتمبر 2018 - 05:25 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - مفاجأة جديدة عن حادث مستشفى ديرب نجم الذي راح ضحيته 3 أشخاص فضلًا عن إصابات أخرى .



وقال "أديب" في برنامجه المذاع على قناة "إم بي سي مصر" : "حادث ديرب نجم هيتكرر مرة تانية والناس هتفضل تموت .. احنا مش في سويسرا و والله ما ببرر .. بس المنظومة الطبية في مصر بعافية .. كذا مرة و 100 مرة الحكاية دي بتحصل".



وأضاف: "المسألة هتاخد وقت طويل وهيفضل فيه مصايب زي دي بس المطلوب على الأقل بعيدًا عن الإمكانيات إن الناس تراعي ضميرها".



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