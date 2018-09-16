  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:25 ص
بحث متقدم
حادث ديرب نجم

هذا ما لاحظناه على جثمان والدتي أثناء استلامها

حتدث ديرب نجم

الكشف عن المتورط الحقيقي في حادث ديرب نجم

أديب

أديب يكشف مفاجأة عن حادث "ديرب نجم"

انهيار في خدمات مترو الأنفاق.. والدولة تكتفي بتعزيز الأمن

أغرب تعليق من مترو الأنفاق بشأن إلغاء النصف تذكرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أول تعليق لرئيس الوزراءعلى حادث "ديرب نجم"

غسيل كلوي

"الصحة" تفجر مفاجأة عن واقعة مستشفى ديرب نجم

عمرو أديب

عمرو أديب يكشف معلومة مثيرة عن طفولته

ترامب

هذا هو سبب في زيادة شعبية "ترامب"

إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

فيديو.. إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

البرلمان

انقسام داخل البرلمان حول إلغاء قانون «ازدراء الأديان»

أديب يكشف مفاجأة عن حادث "ديرب نجم"

الصفحة الأخيرة

أديب
أديب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"الصحة" تفجر مفاجأة عن واقعة مستشفى ديرب نجم

#

قرار من النائب العام في حادث الغسيل الكلوي

#

مفاجأة في حادث مستشفى ديرب نجم

#

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة "صلاح"

عمرو أديب

حادث ديرب نجم

كشف الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - مفاجأة جديدة عن حادث مستشفى ديرب نجم الذي راح ضحيته 3 أشخاص فضلًا عن إصابات أخرى .

وقال "أديب" في برنامجه المذاع على قناة "إم بي سي مصر" : "حادث ديرب نجم هيتكرر مرة تانية والناس هتفضل تموت .. احنا مش في سويسرا و والله ما ببرر .. بس المنظومة الطبية في مصر بعافية .. كذا مرة و 100 مرة الحكاية دي بتحصل".

وأضاف: "المسألة هتاخد وقت طويل وهيفضل فيه مصايب زي دي بس المطلوب على الأقل بعيدًا عن الإمكانيات إن الناس تراعي ضميرها".

الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا ألقي القبض علي نجلي مبارك اليوم؟..(القصة الكاملة)
» "أخصائي سعادة".. منصب جديد في السعودية
» ليفربول يكشف آخر تفاصيل إصابة «فيرمينو»
» ماذا قالت«المذبوح»في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها؟
» حركة تنقلات كبرى في الإعلام المصري
» «الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين
» «مياه الشرب» المتهم الأول في كارثة«ديرب نجم»
» السعودية ترعى "اتفاق سلام تاريخى" بين إثيوبيا وإريتريا
» ظهور الحوت الأحدب للمرة الثالثة بالغردقة
» حقيقة إيقاف نجم الزمالك وإحالته للتحقيق
» «الداخلية» تضبط 20 كيلو من مخدر الإستروكس

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب