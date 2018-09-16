الكشف عن المتورط الحقيقي في حادث ديرب نجم

16 سبتمبر 2018 - 06:25 ص

كشف عبد الباقي تركيا - عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم - عن الجهات المتورطة في حادث الغسيل الكلوي الذي صدم المصريين بالأمس .



وقال "تركيا" في مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي: "الشركة المسؤولة عن الصيانة هي المتورطة في الكارثة ، حيث أنهت عملها أول أمس في الساعة الثانية عشر مساءً دون أن تتأكد من سلامة الجهاز ".



وأضاف: "هناك موظف مسؤول عن استلام هذه الأجهزة من شركة الصيانة لكنه تقاعس عن أداء دوره في اختبار عملها من عدمه قبل استخدامها على المرضى".



