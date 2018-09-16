الكشف عن المتورط الحقيقي في حادث ديرب نجم

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حادث ديرب نجم

كشف عبد الباقي تركيا - عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم - عن الجهات المتورطة في حادث الغسيل الكلوي الذي صدم المصريين بالأمس .

وقال "تركيا" في مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي: "الشركة المسؤولة عن الصيانة هي المتورطة في الكارثة ، حيث أنهت عملها أول أمس في الساعة الثانية عشر مساءً دون أن تتأكد من سلامة الجهاز ".

وأضاف: "هناك موظف مسؤول عن استلام هذه الأجهزة من شركة الصيانة لكنه تقاعس عن أداء دوره في اختبار عملها من عدمه قبل استخدامها على المرضى".

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