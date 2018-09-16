هيفاء وهبي: لهذه الأسباب ارتديت الخمار بعيدًا عن التمثيل

أحمد عادل شعبان
أكدت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أن الفنانين يحبون التخفي عن معجبيهم أحيانًا ، مؤكدة أنها خاضت هذه التجربة أكثر من مرة .
وقالت "هيفاء" في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" : "أحيانا لا نستطيع أن نتعامل مع الجمهور بالهيئة التي اعتاد علينا بها وبالتالي نضطر للتخفي ، لكنهم في النهاية يعرفونا".
وأضافت: "ذات مرة ارتديت خمار يغطي جميع جسدي ووجهي ، وفوجئت بشاب وفتاة يتعرفان عليّ ويقولان هذه هيفاء وهبي ، ولا أعرف كيف عرفوني ربما من جبهة رأسي أو غيره".
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