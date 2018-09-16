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تسميم روسي معارض بعد اقتحامه لنهائي المونديال

عرب وعالم

بيوتر أثناء اقتحامه المباراة
بيوتر أثناء اقتحامه المباراة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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المونديال

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن نقل الناشط الروسي المعارض بيوتر فيرزيلوف إلى العاصمة الألمانية برلين على متن طائرة طبية خاصة بعد تعرضه لوعكة صحية كبرى.

وأشار أعضاء من جماعة "بوسي رايوت" الاحتجاجية، التي سبق أن تعاون معها فيرزيلوف، إلى احتمال تعرضه للتسميم.

وذكرت "بيلد" أن الناشط سينقل إلى عيادة في برلين لم يتم الكشف عن اسمها لتلقي العلاج. ونقلت عن أفراد أسرته قولهم إنه فقد بصره وقدرته على الكلام والمشي.

وقالت زوجته ناديشدا فيرزيلوف للصحيفة "أعتقد أنه تم تسميمه عن عمد... كانت محاولة لتخويفه أو قتله".

واقتحم فيرزيلوف (30 عاما) مع ثلاث نساء من بوسي رايوت الملعب لفترة وجيزة خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بموسكو في يوليو. وهو أيضا ناشر لموقع إلكتروني روسي يركز على انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا.

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