» قريبا .. "واتساب" يغير لونه .. شاهد اللون الجديد

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واتساب الأسود
واتساب الأسود

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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واتساب

يعتزم تطبيق واتساب إدراج ميزة جديدة تتيح لمستخدميه تغيير لون التطبيق من الأخضر إلى الأسود في  خطوة نالت استحسان الكثيرين في تطبيقات منافسة .

وتتجلى الميزة الجديدة المتوقعة في توفير وضعية النموذج الأسود أو المظلم (Dark Mode) لجعل التطبيق أكثر جاذبية للمستخدمين.

وبحسب موقع "wccftech" فإن هناك العديد من المزايا في الوضعية المظلمة، فهي توفر من طاقة بطارية الهاتف، إذ تحتاج شاشات OLED إلى المزيد من الطاقة بسبب الألوان على العكس اللون الأسود.

كما أن الوضعية الجديدة ستكون جيدة خلال استخدام التطبيق في الليل، حيث أن وهج الشاشة الساطعة يسبب عدم الارتياح للمستخدم خلال الليل أو في الأماكن المعتمة، ناهيك عن أن الوضعية المظلمة تمنح خصوصية أكثر للمستخدم.

ومن المتوقع أن تكون الميزة الجديدة متوفرة على أنظمة التشغيل في هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، في الأيام القادمة.

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