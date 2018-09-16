وقال المدير التنفيذي لشركة "هواوي"، ريتشارد يو، في مقابلة مع صحيفة "ذا بيلد" الألمانية، إن الهاتف القابل للطي سيكون جاهزا على الأرجح في غضون سنة واحدة.

وأضاف أن العمل جار في الوقت الحالي على الهاتف المثير، لذلك ليست ثمة حاجة لانتظار مدة طويلة، وفق ما نقل موقع "ذا إنوايرر".

ولم يكشف مسؤول الشركة الصينية أي تفاصيل أخرى بشأن الجهاز المرتقب الذي يرجح أن يكون شبيها بنسخة مصغرة من الحاسوب المحمول "اللابتوب".

ويرى يو أن الناس يستخدمون الحواسيب المحمولة حتى يومنا هذا لأن شاشات الهواتف ما تزال محدودة المساحة، وهذا ما ستعمل "هواوي" على تجاوزه من خلال شاشة قابلة للطي.

وجاء تأكيد هواوي بصورة رسمية بعدما ذكرت شائعات مؤخرا أن الشركة الصينية تعكف على تطوير جهاز قابل للطي، لطرحه في الأسواق مطلع العام المقبل.

وكان مدير قسم الهواتف الذكية في "سامسونغ"، دي جي كوه، قد أكد مؤخرا أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق عما قريب هاتفا قابلا للطي يستطيع القيام بعمليات كثيرة وهو في حالة طي، لكن المستخدم سيحتاج إلى جعله في وضع عادي كي يقرأ بعض المعلومات على الشاشة أو يتصفح الإنترنت.

ووعد المسؤول في "سامسونغ" بأن يكون الجهاز مختلفا عما هو موجود في السوق، حيث قال: "لو جاء الهاتف الجديد والقابل للطي شبيها بالهاتف اللوحي لحق للناس أن يتساءلوا حول القيمة المضافة التي جاء بها، وما الذي يجعلهم يقبلون على شرائه".