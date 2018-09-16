الصور الأولى لخروج قطار شبين الكوم عن القضبان
خروج قطار شبين الكوم من علي القضبان
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محمد الخرو
خرج منذ قليل قطار في محطة شبين الكوم عن القضبان، بحسب نبأ عاجل أفادت به فضائية "اكسترا نيوز".
وسنوافيكم بالتفاصيل..
ظهر
فجر
04:20
شروق
05:44
11:55
عصر
15:25
مغرب
18:05
عشاء
19:35