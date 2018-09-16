خروج قطار شبين الكوم من علي القضبان

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قضايا وحوادث

بالصور.. أبرز المشاهد في حادث انقلاب قطار البدرشين
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قطار

شبين الكوم

القضبان،

اكسترا نيو

خرج منذ قليل قطار في محطة شبين الكوم عن القضبان، بحسب نبأ عاجل أفادت به فضائية "اكسترا نيوز".

وسنوافيكم بالتفاصيل..


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