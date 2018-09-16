الصور الأولى لخروج قطار شبين الكوم عن القضبان

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وزارة الصحة

قطار

ركاب

المستشفى التعليمى

خرج في الساعات الأولى من صباح اليوم قطار شبين الكوم المتجه الي القاهرة من علي القضبان مما أدي إلى اصابة 12 راكبا.

 وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 3 من المصابين إلى مستشفي شبين الكوم، فيما تم نقل 9 إلى المستشفى التعليمي.

وذكر مجاهد أن الإصابات بسيطة تراوحت ما بين كسور، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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