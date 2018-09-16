«الجبلاية» تفرٌج عن مكافآت الفوز على النيجر

16 سبتمبر 2018 - 09:50 ص

قرر مسئولو اتحاد الكرة المصرى «الجبلاية»، صرف مكافآت الفوز على منتخب النيجر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، وفقا للائحة المالية التى تم اعتمادها من اتحاد الكرة والجهاز الفنى للمنتخب.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على 12 ألف جنيه، بعدما حققوا الفوز بسداسية ليستعيد الفراعنة توازنهم فى المجموعة العاشرة بعدما كانوا يتذيلون المجموعة بعد الجولة الأولى بالخسارة من تونس بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسى يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على مصر وسوازيلاند، فيما يأتي المنتخب الوطنى فى الوصافة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على النيجر.