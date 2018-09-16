  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:11 م
بحث متقدم
ارشيف

سر بكاء قائد الزمالك على الهواء

دراسة أمريكية : معجزة في جسد المرأة ذكرها القرآن

دراسة أمريكية : معجزة في جسد المرأة ذكرها القرآن

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

إعلامى شهير يفتح النار على «الجبلاية»

صبري

دعوى ضد وزير النقل بسبب إلغاء نصف التذاكر للجيش والشرطة

صورة الخبر

مصر تعيش سلاما باردا مع إسرائيل

حلمي النمنم وزير الثقافة السابق

النمنم: عايزين تفسيرا قرآنيا يناسب العصر

مكرم

تعيين "منى مكرم" مستشارًا لحزب الوفد

أسرار جديدة لا تعرفها عن "عمر المختار"

أسرار جديدة لا تعرفها عن "عمر المختار"

ماني وصلاح

أسطورة ليفربول يهاجم "ماني" بسبب "صلاح"

سر أخبرني به "هيكل" سبب حيرتي إلي الآن

هذا ما زعمه "هيكل" ..وسبب حيرتى إلى الآن

اكتشاف أقدم معمل في التاريخ لإنتاج الجعة بإسرائيل

الصفحة الأخيرة

اكتشاف أقدم عجة في التاريخ
ارشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إبراهيموفيتش يدخل نادي الـ"500" هدف

#

اكتشاف أقدم رسمة خطها الإنسان على صخرة

#

شاهد .. أقدم هاشتاج في التاريخ عمره 73 ألف سنة

#

مصر تبني أكبر مصنع لإنتاج سلعة نادرة

اكتشف باحثون أقدم معمل في التاريخ لإنتاج الجعة في كهف يرجع إلى فترة ما قبل التاريخ في مدينة حيفا في إسرائيل وبداخله بقايا جعة يرجع تاريخها إلى 1300 سنة.

وجاء هذا الكشف أثناء دراسة منطقة مقابر لجماعات بدوية اعتمدت على الصيد والقنص.

ورجح الباحثون أن المعمل قد يرجع تاريخه إلى 5000 سنة مضت، ما قد يقلب تاريخ صناعة الجعة رأسا على عقب.

وأشارت نتائج البحث إلى أن صناعة الجعة لم تكن بالضرورة من مخلفات صناعة الخبر كما يشير الاعتقاد السائد.

ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد أي الصناعتين سبقت الأخرى، لكن تقارير أشارت إلى أن صناعة الجعة كانت مرتبطة بطقوس خاصة باحتفالات الأعياد والتكريم.

وقال لي ليو، الأستاذ في جامعة ستانفورد، إن هذا الكشف ربما يكون "أقدم توثيق لوجود المشروبات الكحولية التي صنعها الإنسان."

وأضاف أن البحث جار في الوقت الحالي عن الأغذية النباتية التي كان الناس يتناولونها في حقبة الحضارة النطوفية التي كانت موجودة في الفترة ما بين العصرين الحجريين القديم والحديث. وأثناء البحث، كشفت النتائج عن وجود آثار لمشروب كحولي مصنوع من القمح والشعير.

وبتحليل تلك البقايا، اكتشف أنها كانت في أوعية بعمق 60 سنتيمترا منحوتة في أرضية الكهف يرجح استخدامها في تخزين، وطحن، وطهو بعض أنواع النباتات، بما في ذلك الشوفان، والبقوليات، ولحاء الأشجار.

وكانت الجعة في العصور القديمة غليظة القوام مثل الثريد، وليست سائلة كالجعة التي نعرفها اليوم.

وتمكن الفريق البحثي من إعادة تصنيع الجعة بالطريقة القديمة ومقارنتها بالبقايا التي عثروا عليها في المصنع القديم.

واعتمدت الصناعة القديمة للجعة على استخراج الحبوب من قشرتها للحصول على الشعير ثم طهوها بعد الطحن وتخميرها بالخمائر الجافة.

وكانت البوظة التي يصنعها القدماء مخمرة، لكن ليس نفس درجة التخمر الموجودة في الجعة في يومنا هذا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» 7 أنواع لـ"الحب" كما حددها العلماء.. تعرف عليها
» سقوط "سفاح الحدود" بعد قتله 4 سيدات
» 5 صفقات «سوبر» يترقبها عشاق الدورى
» بالأسماء.. 13 مصابا في حادث قطار شبين الكوم
» فنان يكشف تفاصيل اعتقاله برفقة 32 فتاة بتهمة الدعارة
» حملات لمقاطعة أغانى "العسيلى" بعد تغريدته الصادمة
» طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب كارثة ديرب نجم
» 25 قتيلاً بإعصار عنيف يضرب الفلبين
» الصقور الأمريكية في مواجهة العرب .. من يفوز ؟
» إبراهيموفيتش يدخل نادي الـ"500" هدف
» اكتشاف أقدم معمل في التاريخ لإنتاج الجعة بإسرائيل

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:25 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب