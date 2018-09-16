» طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب كارثة ديرب نجم

16 سبتمبر 2018 - 09:59 ص

دعا البرلماني سعيد حساسين، لاستدعاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، للاستجواب في البرلمان حول ما حدث في ديرب نجم، مطالبًا الوزيرة بالنزول للوحدات الصحية والمستشفيات لمتابعة الحالة الصحية بنفسها مما "سيجعل الجميع يعمل".

وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن واقعة مستشفى ديرب نجم، حادثة لا تُرضي القيادة السياسية، مؤكدًا أن "ما حدث جرس إنذار فجميع مسئولي البلد يجرون لإصلاح منظومة الصحة"،

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرر فتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة 3 مرضى وإصابة 12 آخرين أثناء جلسة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم وإحالة ما تسفر عنه التحقيقات للنيابة العامة، لاتخاذ اللازم قانوناً، مؤكداً أنه لن يتهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين ومحاسبة كل مقصر في عمله.

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