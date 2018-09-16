» إبراهيموفيتش يدخل نادي الـ"500" هدف

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وكالات- الدويني فولي

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رونالدو

نادي

إبراهيموفيتش

الـ500

صنع اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش التاريخ بتسجيله الهدف رقم 500 في مسيرته مع كرة القدم.

وجاء هدف إبراهيموفيتش في مباراة فريقه لوس انجليس جالاكسي أمام تورونتو اف سي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز تورونتو اف سي بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف لغالاكسي.

وسجل إبراهيموفيتش هدف فريقه الأول عندما كان تورونتو متقدما بثلاثة أهداف ليقلل الفارق إلى هدفين.

واستغل إبراهيموفيتش، 36 عاما، تمريرة عالية من زميله وسدد الكرة في لعبة هوائية فسكنت الشباك.

وانضم إبراهيموفيتش إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي الـ"500 هدف" ليصبح ثالث لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف ولا يزال في الملاعب.

وأحرز إبراهيموفيتش 62 هدفا من أهدافه الخمسمائة للمنتخب السويدي بينما توزعت الأهداف الأخرى على الأندية التي لعب في صفوفها وهي: مالمو اف اف السويدي، اياكس امستردام الهولندي، يوفنتوس الإيطالي، انترناسيونالي الإيطالي، برشلونة الإسباني، ايه سي ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر يونايتد الانجليزي وهو آخر ناد يلعب فيه قبل انتقاله إلى لوس انجليس الأمريكي الموسم الماضي.


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