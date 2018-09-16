  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:11 م
بحث متقدم
ارشيف

سر بكاء قائد الزمالك على الهواء

دراسة أمريكية : معجزة في جسد المرأة ذكرها القرآن

دراسة أمريكية : معجزة في جسد المرأة ذكرها القرآن

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

إعلامى شهير يفتح النار على «الجبلاية»

صبري

دعوى ضد وزير النقل بسبب إلغاء نصف التذاكر للجيش والشرطة

صورة الخبر

مصر تعيش سلاما باردا مع إسرائيل

حلمي النمنم وزير الثقافة السابق

النمنم: عايزين تفسيرا قرآنيا يناسب العصر

مكرم

تعيين "منى مكرم" مستشارًا لحزب الوفد

أسرار جديدة لا تعرفها عن "عمر المختار"

أسرار جديدة لا تعرفها عن "عمر المختار"

ماني وصلاح

أسطورة ليفربول يهاجم "ماني" بسبب "صلاح"

سر أخبرني به "هيكل" سبب حيرتي إلي الآن

هذا ما زعمه "هيكل" ..وسبب حيرتى إلى الآن

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لـ «سموحة»

الرياضة

الزمالك والجونة
الزمالك والجونة

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للنجمة اللبنانى

#

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للقادسية الكويتي

#

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

#

حافلة الزمالك تصل ملعب برج العرب

الدوري

الزمالك

مرتضى منصور

سموحة

ممتاز

يستأنف فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، استعداداته اليوم الأحد، لمواجهة سموحة المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الزمالك حصل على راحة من تدريبات أمس، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد، بعدما التقى مع طلائع الجيش الخميس الماضى، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة ثم خاض الفريق تدريباته بشكل طبيعى أول أمس الجمعة.

ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة التى حققها بعدما أصبح الفريق على مقدمة الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» 7 أنواع لـ"الحب" كما حددها العلماء.. تعرف عليها
» سقوط "سفاح الحدود" بعد قتله 4 سيدات
» 5 صفقات «سوبر» يترقبها عشاق الدورى
» بالأسماء.. 13 مصابا في حادث قطار شبين الكوم
» فنان يكشف تفاصيل اعتقاله برفقة 32 فتاة بتهمة الدعارة
» حملات لمقاطعة أغانى "العسيلى" بعد تغريدته الصادمة
» طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب كارثة ديرب نجم
» 25 قتيلاً بإعصار عنيف يضرب الفلبين
» الصقور الأمريكية في مواجهة العرب .. من يفوز ؟
» إبراهيموفيتش يدخل نادي الـ"500" هدف
» اكتشاف أقدم معمل في التاريخ لإنتاج الجعة بإسرائيل

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:25 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب