الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لـ «سموحة»

16 سبتمبر 2018 - 10:00 ص

يستأنف فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، استعداداته اليوم الأحد، لمواجهة سموحة المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الزمالك حصل على راحة من تدريبات أمس، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد، بعدما التقى مع طلائع الجيش الخميس الماضى، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة ثم خاض الفريق تدريباته بشكل طبيعى أول أمس الجمعة.

ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة التى حققها بعدما أصبح الفريق على مقدمة الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة.