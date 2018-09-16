انخفاض درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 16 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يظل الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد .

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرالأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

وسط الدلتا 23 32

الأسكندرية 21 30

بلطيم 22 30

مطروح 21 29

السلوم 19 27

سيوة 22 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

العريش 19 30

رفح 20 31

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 33

رأس سدر 22 33

نخل 16 30

نويبع 26 32

طابا 21 32

كاترين 15 31

الطور 25 30

شرم الشيخ 28 33

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 33

الفيوم 24 33

بنى سويف 24 33

المنيا 22 33

أسيوط 21 34

سوهاج 23 35

قنا 24 37

الأقصر 24 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 26 38

الوادى الجديد 25 36

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

راس حدربة 30 36

حلايب 30 36


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