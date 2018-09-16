السعد: هؤلاء لابد أن يسجنوا مع "علاء وجمال"

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ال مبارك
ال مبارك

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جمال

رجل اعمال

أشرف السعد

علاء مبارك

علق رجل الأعمال أشرف السعد والمقيم بلدن منذ 20 عامًا، على قرار القبض على علاء وجمال مبارك بشأن قضية التلاعب بالبورصة.

وقال في تغريدة على "تويتر": "أنا مع أي إجراء يصادر أموال أى شخص تربح فى عهد مبارك بسبب وجوده بالقرب منه تحت أى مسمى".

وتابع "السعد": "وطالما تم القبض على علاء وجمال مرة أخري بسبب تربح أو بسبب تلاعب فى البورصة فيجب محاسبة كل رجال الأعمال الذين تربحوا بسبب قربهم من مبارك وهم معروفين بالاسم ومعظمهم ملاك فضائيات".

وتفاعل رواد تويتر على التغريدة حيث قال أيمن السمري: "يعنى من الآخر أنت تطالب بحبس 90% من رجال المال الآن لأن كلهم استفادوا من عصر مبارك ومعروفين بالاسم بس محدش هاييجى جنبهم وأكيد أنت عارف ليه".

وأضاف آخر: "طيب ما أنت أكتر واحد أكلت فعهد مبارك".

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