» 25 قتيلاً بإعصار عنيف يضرب الفلبين

16 سبتمبر 2018 - 10:12 ص

قُتل 25 شخصًا في الإعصار العنيف مانكوت الذى ضرب الفلبين، السبت، وأرغم عشرات آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم، وفق ما أعلنت السُلطات الأحد.

وقال فرنسيس تولينتينو المسئول الحكومي المكلف بإدارة الكوارث لوكالة "فرانس برس" إنّ "هناك 25 قتيلا"، بينما كانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى وجود ثمانية قتلى.

وكان حوالي أربعة ملايين شخص موجودين على طريق الإعصار المدمر في شمال لوسون، أكبر جزيرة في الأرخبيل الفلبيني.

وقال ريكاردو جالاد رئيس المكتب الوطني للدفاع المدني إن عدد القتلى "سيزداد على مر الوقت".

وانتشر رجال الإنقاذ الفلبينيون في المناطق الريفية والجبلية الأكثر تضررا. وبلغت سرعة الرياح 330 كلم في الساعة في بعض الأماكن.

وعلى صعيد آخر، اتجه إعصار قوي صوب هونغ كونغ والسواحل الصينية، الأحد، واكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي بعد أن اجتاح الفلبين وخلف ما لا يقل عن 25 قتيلا.

ويعد الإعصار مانكوت أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام إذ يحمل رياحا تتجاوز سرعتها الـ200 كيلومتر في الساعة وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلنطي.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من هونغ كونغ ويتجه غربا صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل.

وقال مرصد هونغ كونغ: "وفقا للمسار المتوقع الحالي، سيكون الإعصار مانكوت أقرب إلى دلتا نهر بيرل بحلول الظهيرة".

وقد تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونغ كونغ الدولي اليوم الأحد وقالت هيئة المطار إنها ألغت بالفعل رحلات كثيرة.

وقال مسؤولو الأرصاد إن من المتوقع أن يصل الإعصار أو "ملك العواصف" كما تصفه وسائل الإعلام الصينية إلى اليابسة في قوانغدونغ بين ووتشوان وتشوهاى في المساء.

وتم إغلاق الموانئ ومصافي النفط والمنشآت الصناعية في قوانغدونغ.

وأغلق المطار في مدينة شنتشن منذ منتصف الليل، وسيبقى مغلقا حتى الساعة الثامنة صباحا غدا الاثنين. وفي قوانغتشو، تم إلغاء الرحلات المقررة بين ظهر اليوم الأحد والساعة الثامنة من صباح الغد.

كما أنه تم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية في إقليم هاينان المجاور.

وسيتحرك الإعصار مانكوت صوب الشمال الغربي وسيحمل أمطارا غزيرة ورياحا إلى منطقة قوانغشي ذاتية الحكم غدا الاثنين قبل أن يضعف إلى منخفض استوائي ويصل إلى يوننان في جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء.