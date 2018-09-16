وفد من "فتح" يصل القاهرة لبحث التهدئة والمصالحة

16 سبتمبر 2018 - 10:28 ص

يصل وفد رسمي من حركة "فتح"، غدًا الاثنين، العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال الحوار في عدة ملفات أبرزها “ملف المصالحة“ حسب "القدس العربي".

وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن وفدًا رسميًا من الحركة برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد يصل غدًا للقاهرة، للقاء مسئولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية.

وبين أن الوفد سيستكمل الحوار في عدة ملفات أبرزها ملف المصالحة مع حركة حماس.

ويضم الوفد أعضاء اللجنة المركزية حسين الشيخ، ومحمد اشتية، وروحي فتوح.

وأجرت فصائل فلسطينية، قبل عيد الأضحى، مشاورات مع الجانب المصري في القاهرة بشأن مقترح للمصالحة بين “حماس” و”فتح”، ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007، عقب سيطرة “حماس”، في حين تدير حركة “فتح” الضفة الغربية.

وفي 12 أكتوبر 2017، وقعت “حماس” و”فتح” في القاهرة اتفاقا للمصالحة يقضي بتمكين حكومة الوفاق من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات. ‎