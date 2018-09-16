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غدا..

"ترامب" يعلن الحرب التجارية على الصين

عرب وعالم

ترامب
دونالد ترامب

متابعات- محمد الخرو

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أكدت مصادر مطلعة داخل الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار بحلول يوم الإثنين.

وأفادت المصادر أن الرسوم ستكون بنحو 10%، وهو ما يقل عن الرسوم البالغة نسبتها 25 %، التي جرى الإعلان عنها عندما قالت الإدارة للمرة الأولى إنها تدرس هذه الجولة من الرسوم وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض لينزي والترز قالت يوم الجمعة إن ترامب "كان واضحا في شأن أنه سيستمر وإدارته في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الممارسات التجارية غير العادلة من جانب الصين. نحن نشجع الصين على معالجة المخاوف القائمة منذ فترة طويلة والتي اثارتها الولايات المتحدة".

وأبلغ مصدر على دراية بالموضوع رويترز يوم الجمعة بأن ترامب أصدر بالفعل توجيهات لمساعديه للمضي قدما في فرض الرسوم الجمركية على الرغم من محاولات وزير الخزانة ستيفن منوتشين لاستئناف المباحثات مع الصين.


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