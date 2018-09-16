شاهد.. صدمة جنود بشار لحظة قصف مطار دمشق

16 سبتمبر 2018 - 10:35 ص

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الشبكات المعارضة والموالية لنظام بشار مقاطع فيديو تكشف حالة الذعر التي طالت جنود بشار عقب قصف مطار دمشق الدولي، في ساعات متأخرة من ليلة أمس، وسط تردد للأنباء هل هو قصف سابق أم حالي.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها تعليق عبارات من عناصر بشار داخل المطار وهو تقول: "هاي الخيانة.. خلاص المطار"، بالإضافة إلى أن أحد العناصر ردد قائلاً: "راح المطار يا شباب".

كما نشرت شبكة صوت العاصمة مقطعًا آخر يظهر عناصر تابعين لميليشيات شيعية يتحدثون اللهجة اللبنانية، وهم يوثقون الغارات، التي استهدفت المطار.

ويعتقد أن الغارات التي استهدفت المطار هي غارات إسرائيلية، والتي استهدفت نقاطًا لإيران وحزب الله، والتي قوبلت بالتصدي، بحسب مزاعم وتصريحات النظام.

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شاهد الفيديو: