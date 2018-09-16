» فنان يكشف تفاصيل اعتقاله برفقة 32 فتاة بتهمة الدعارة

16 سبتمبر 2018 - 10:39 ص

كشف الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، أسباب اعتقاله في المغرب، وذلك بعد عودته إلى الإمارات.

وقال المنهالي، إن الشرطة المغربية اعتقلته أثناء تواجده داخل فيلا برفقة 32 فتاة مغربية، لتصوير فيديو كليب لإحدى أغنياته الجديدة.

وأضاف المنهالي، أنه تفاجأ باقتحام الشرطة للمكان واعتقال الجميع، بسبب عدم حصول المنتج على رخصة تصوير، على حد قوله، مجددًا نفيه مرة أخرى لأنباء اعتقاله داخل فيلا معدة للدعارة برفقة 32 فتاة مغربية و10 أشخاص من جنسيات خليجية، مؤكدًا أن الأمر “مجرد سوء تفاهم جرت تسويته لا أقل ولا أكثر”.

وغادر الفنان الإماراتي المغرب، يوم الخميس، بطائرته الخاصة، بعد أن أطلقت السلطات المغربية سراحه.