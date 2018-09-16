  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:10 م
بحث متقدم
ارشيف

سر بكاء قائد الزمالك على الهواء

دراسة أمريكية : معجزة في جسد المرأة ذكرها القرآن

دراسة أمريكية : معجزة في جسد المرأة ذكرها القرآن

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

إعلامى شهير يفتح النار على «الجبلاية»

صبري

دعوى ضد وزير النقل بسبب إلغاء نصف التذاكر للجيش والشرطة

صورة الخبر

مصر تعيش سلاما باردا مع إسرائيل

حلمي النمنم وزير الثقافة السابق

النمنم: عايزين تفسيرا قرآنيا يناسب العصر

مكرم

تعيين "منى مكرم" مستشارًا لحزب الوفد

أسرار جديدة لا تعرفها عن "عمر المختار"

أسرار جديدة لا تعرفها عن "عمر المختار"

ماني وصلاح

أسطورة ليفربول يهاجم "ماني" بسبب "صلاح"

سر أخبرني به "هيكل" سبب حيرتي إلي الآن

هذا ما زعمه "هيكل" ..وسبب حيرتى إلى الآن

حملات لمقاطعة أغانى "العسيلى" بعد تغريدته الصادمة

الصفحة الأخيرة

العسيلى يتلقى عزاء والده بالحامدية الشاذلية اليوم
العسيلى يتلقى عزاء والده بالحامدية الشاذلية اليوم

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

حملات مقاطعة الفاكهة بالأسواق "للخلف در"

#

دعوات إلكترونية لطرد السوريين من مصر

#

موجة واسعة لهروب المشاهير من فيسبوك‎

حادث

مستشفى

قطار

السكة الحديد

شبين الكوم

أطلق نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حملات لمقاطعة الفنان محمود العسيلي، بعد إطلاقه تغريدة أكد فيها استخدام خاصية البلوك للتخلص من محاولات الشعراء والملحنين الجدد التواصل معه.

وتجاهل العسيلي الحملات مؤكدًا في بيان أصدره، أنه يعيش حالة من النشاط الفني ويستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “سهلة وبسيطة”، كما يستعد لإحياء عدد من الحفلات الفنية.

وكان العسيلي قد أطلق تغريدة على “تويتر” قال فيها: “الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على الواتس آب الخاص ويكلمك فجأة على إنه متربي معاك وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة”.

وأضاف: “ويبعتلك إسهال من الأغاني وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر” .

وانتقد عدد من الفنانين أيضاً هذه التغريدة واتهموا محمود العسيلي بالغرور ومنهم شذى ومروى نصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» 7 أنواع لـ"الحب" كما حددها العلماء.. تعرف عليها
» سقوط "سفاح الحدود" بعد قتله 4 سيدات
» 5 صفقات «سوبر» يترقبها عشاق الدورى
» بالأسماء.. 13 مصابا في حادث قطار شبين الكوم
» فنان يكشف تفاصيل اعتقاله برفقة 32 فتاة بتهمة الدعارة
» حملات لمقاطعة أغانى "العسيلى" بعد تغريدته الصادمة
» طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب كارثة ديرب نجم
» 25 قتيلاً بإعصار عنيف يضرب الفلبين
» الصقور الأمريكية في مواجهة العرب .. من يفوز ؟
» إبراهيموفيتش يدخل نادي الـ"500" هدف
» اكتشاف أقدم معمل في التاريخ لإنتاج الجعة بإسرائيل

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:25 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب