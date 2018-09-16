» حملات لمقاطعة أغانى "العسيلى" بعد تغريدته الصادمة

16 سبتمبر 2018 - 10:46 ص

أطلق نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حملات لمقاطعة الفنان محمود العسيلي، بعد إطلاقه تغريدة أكد فيها استخدام خاصية البلوك للتخلص من محاولات الشعراء والملحنين الجدد التواصل معه.

وتجاهل العسيلي الحملات مؤكدًا في بيان أصدره، أنه يعيش حالة من النشاط الفني ويستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “سهلة وبسيطة”، كما يستعد لإحياء عدد من الحفلات الفنية.

وكان العسيلي قد أطلق تغريدة على “تويتر” قال فيها: “الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على الواتس آب الخاص ويكلمك فجأة على إنه متربي معاك وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة”.

وأضاف: “ويبعتلك إسهال من الأغاني وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر” .

وانتقد عدد من الفنانين أيضاً هذه التغريدة واتهموا محمود العسيلي بالغرور ومنهم شذى ومروى نصر.