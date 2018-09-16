» بالأسماء.. 13 مصابا في حادث قطار شبين الكوم

16 سبتمبر 2018 - 10:47 ص

وقع فى الساعات الأولى حادث خروج قطار بشبين الكوم من علي قضبان السكة الحديد ما أسفر عن إصابة 13 راكبا.

وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف، أنه تم الدفع بـ 15 سيارة لنقل المصابين تحت إشرافه وبرئاسة شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وتم نقل 13 حالة من الإصابات بينهم 5 حالات للسيدات أصبن بالخوف والهلع من الحادث، و7 حالات أخرى ما بين كدمات وكسور بسيطة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم.

وقال عبد الحميد، إنه لا توجد أى إصابات خطرة أو أى وفيات، مشيرًا إلى أنه تم نقل جميع المصابين والذين كانوا بالعربة الأخيرة من القطار إلى المستشفى.

وأوضح عبدالحميد أن أسماء المصابين شملت كلاً من وائل رمضان عبد الهادى 40 سنة موظف بالمحطة، نبيل صابر فتح الله 45 سنة أمين شرطة بمديرية أمن المنوفية، فطيمة على حسانين 55 سنة ربة منزل، هانى طه حامد 50 سنة، وفاء أحمد حسن 35 سنة مدرسة بكفر طبلوها شبين الكوم، سليم عطية محمد سليم 56 سنة، عزيزة السيد شرف الدين 45 سنة، محمد عيسى محمد عبدالله عامل بقطور الغربية، طارق عبدالعاطى إبراهيم 54 سنة عامل بالسكة الحديد بمنوف، على الصاوى على 56 سنة، صبرى محمود نصر 50 سنة أمن بالسكة الحديد كفر الزيات، شبل شبل أحمد المصرى 52 سنة، محمد عبدالعزيز السيسى 52 سنة مهندس بقيرة طنبدى شبين الكوم .