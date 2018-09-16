هذا ما زعمه "هيكل" ..وسبب حيرتى إلى الآن

16 سبتمبر 2018 - 10:51 ص

كشف المهندس أبو العلا ماضي عن عدد من اللقاءات والاتصالات التي كانت بينه وبين الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

وأضاف ماضي في سلسلة منشورات عن "هيكل" على صفحته الرسمية على "فيس بوك" تحمل عنوان "شخصيات عرفتها" أن آخر المشاهد التي تربطني بالأستاذ/ هيكل كانت بعد ثورة 25 يناير العظيمة، وكنت قد صرحت للإعلام بقولي: لقد انتهى الوقت الذي تتدخل فيه أمريكا وإسرائيل في اختيار رئيس مصر.

وتابع في حديثه: فجاءني اتصال من مكتب الأستاذ/ هيكل وكنت في زيارة لبيروت وتواصلت معه فقال لي: قرأت لك تصريحًا تقول فيه كذا، فقلت نعم، فقال: غير صحيح، بحسب قوله.

يقول ماضي في حديثه: فقلت يا أستاذ هل يُعقل بعد هذه الثورة العظيمة والإرادة الشعبية الواضحة أن يكون اختيار رئيس مصر بإرادة أمريكا وإسرائيل، قال: نعم، فقلت: مختلف مع حضرتك لو أنك قلت إنها أصبحت بنسبة 20% فقط لكان ممكنًا.

فقال: لا، فقلت الموضوع يحتاج لنقاش ومقابلة، واتفقنا على فكرة اللقاء ولكنه لقاء لم يتم، وكان ذلك عقب ثورة يناير بأسابيع قليلة، وكان هذا آخر عهدي بالتواصل معه.



وتابع في حديثه عن هيكل أنه هو من اكتشف د.المسيري وعيَّنه في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية مسئولًا عن وحدة الدراسات الصهيونية، كما اختاره مستشارًا له حين كان وزيرًا للإرشاد القومي، وكانت علاقته به قوية حتى وفاة المسيرى في عام 2008.