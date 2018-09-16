أسطورة ليفربول يهاجم "ماني" بسبب "صلاح"

16 سبتمبر 2018 - 10:53 ص

شن نجم ليفربول السابق جون أرني ريسه هجومًا عنيفًا علي اللاعب ساديو ماني لاعب الفريق الحالي بسبب أنانيته التي ظهر بها في لقاء فريقه أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال ريسه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أعتقد أن ماني كان يمكنه أن يمرر الكرة لمحمد صلاح أكثر من مرة ولكنه لم يفعل ذلك.. يبدو أنه يلعب لنفسه حاليًا".

وتعرض السنغالي ساديو ماني للعديد من الانتقادات بسبب أنانيته الزائدة في لقاء توتنهام ورفضه التمرير لمحمد صلاح أكثر من مرة.