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فى يناير..

5 صفقات «سوبر» يترقبها عشاق الدورى

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

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بدأ صراع الصفقات الشتوية مبكرًا بين الأندية المصرية، استعدادًا لحسم كل فريق ما يحتاجه من صفقات لتدعيم صفوفه، فينتظر عشاق الساحرة المستديرة حدوث صفقات من العيار الثقيل من شأنها أن تهز أرجاء الشارع الرياضى الفترة المقبلة، فى ظل تمرد بعض اللاعبين داخل فرقهم وهو ما يعطى مؤشرًا واضحًا لإمكانية حدوث تلك الصفقات.

مؤمن زكريا صداع فى رأس الأهلى

على ما يبدو أن أزمته لم تنتهِ بعد، فمنذ عودة اللاعب من رحلة احترافه بالسعودية وهو لم يقدم المستوى الفنى المطلوب منه، وهو ما يعطى مؤشرًا لرحيل اللاعب فى يناير المقبل. 

لجنة الكرة بالنادى وحسام غالى المشرف على قطاع الكرة، حاولت مرارًا وتكرارًا إقناع اللاعب بتمديد تعاقده، إلا أن اللاعب "يتمرد" على النادى حتى الآن ولم يقم بتجديد تعاقده.

تركى آل الشيخ يتوعد بمزيد من المفاجآت

دائمًا ما يعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز عن إبرام العديد من الصفقات الثقيلة لتدعيم صفوف فريقه فى ظل المنافسة الشرسة على صدارة الدورى. 

فمؤخرًا أعلن "آل شيخ" عن تعاقده، بنظام الإعارة للاعب السوري عمر خربين الحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017 وهداف نادي الهلال السعودي ومنتخب بلاده".

الزمالك يفتح ذراعيه لـ"عبد الله السعيد"

من جديد رحب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بعودة اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب أهلى جدة السعودى، لصفوف الفريق الأول بالنادى، بعدما رحل بالتراضى. 

وكان الزمالك حصل على توقيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وحصل على 40 مليون جنيه مقدم التعاقد، إلا أن فريقه السابق الأهلى نجح فى تعطيل إتمام الصفقة وقام ببيعه لأهلى جدة السعودى.

الأهلى يضع «الشحات» نصب عينه

دخل مسئولو القلعة الحمراء فى صراع "سرى" للغاية لضم اللاعب الدولى حسين الشحات لاعب مصر المقاصة السابق والمحترف بين صفوف العين الإماراتى خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم الخط الأمامي للمارد الأحمر وخوفًا من رحيل اللاعب مؤمن زكريا فى ظل تمرده ورفضه تمديد تعاقده حتى الآن. 

الإسماعيلي يجمد مدافعه لحين إشعار آخر

تصاعدت أزمة المدافع محمود متولى وإدارة النادي الإسماعيلي، بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده، مما دفع الجزائري خير الدين مضوى، المدير الفنى للدراويش، لإخراجه من حساباته خلال مواجهة إنبى التى فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة السادسة للدورى.

ويرفض "متولى" تجديد تعاقده، لرغبته فى الرحيل بنهاية الموسم، تزامنا مع انتهاء تعاقده، مما يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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