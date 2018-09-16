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سقوط "سفاح الحدود" بعد قتله 4 سيدات

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

وكالات- الدويني فولي

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نجحت السلطات الأمريكية في إلقاء القبض على سفاح حدود في ولاية تكساس للاشتباه في قتله أربع بائعات هوى، حسبما قالت تقارير.

وكان الشرطة تبحث عن خوان دافيد أورتيز بعد فرار امرأة خامسة منه واتصالها بالشرطة، حسبما قالت وكالة أسوشيتد برس.

وفر أورتيز ولكنه ألقي القبض عليه في مرأب فندق في مدينة لاريدو.

وقال مارتين كويلار، قائد شرطة مقاطعة ويب، إنه يعتقد أن أورتيز كان يعمل بمفرده. ونقلت صحيفة لاريدو تايمز عن كويلار قوله "يمكن للمقاطعة والمدينة أن يطمئنا إلى أن السفاح رهن الاحتجاز".

وقال إن المحققين "لديهم أدلة قوية" على أن أورتيز كان وراء عمليات القتل.

وقال مسئول الادعاء إزيدرو ألانيز إن أورتيز، الذي يعمل في دورية الحدود منذ عشرة سنوات، سيواجه أربع اتهامات بالقتل واتهامًا بالخطف.

وعثر على اثنتين من الضحايا يومي السبت والجمعة، ويوم الخميس عُثر على امرأة في الثانية والأربعين مصابة في حالة حرجة على جانب الطريق، وتوفيت في المستشفى. كما عثر على جثة أم لطفلين في التاسعة والعشرين في الرابع من سبتمبر الجاري، حسبما قالت لاريدو تايمز.

وقال ألانيز إن سبب الوفاة متشابه في كل الحالات. وأضاف أن جميع الضحايا كن بائعات هوى، وإن المحققين مازلوا يبحثون عن دوافع القتل.


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