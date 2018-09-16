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النمنم: عايزين تفسيرا قرآنيا يناسب العصر

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حلمي النمنم وزير الثقافة السابق
حلمي النمنم وزير الثقافة السابق

إيمان هاني

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الإخوان

صدى البلد

حلمي النمنم

قال حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إنه ينبغي على كل جيل أن يضع تفسيرًا قرآنيا يناسب العصر الذي يعيش به، مستشهدًا بمقولة: "القرآن صالح لكل زمان ومكان".

وأضاف النمنم خلال حديثه فى برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه من الواجب أن تُقدم التفسيرات العصرية تفسيرًا يحترم النص وأن يراعى ظروف المجتمع الذى نعيشه خاصة أن هناك تفسيرات حديثة لا يلتفت لها أحد والتى ينبغى الوقوف عليها لحل المشكلات العصرية التى نقابلها مثل مشكلة الوراثة الهندسية.

وتابع وزير الثقافة السابق، أن الإخوان جاءوا بأشياء ليس لها علاقة بما قاله الدين خاصة فيما يتعلق بمسألة فهمهم لإحلال الشرع للرجل بأن يتزوج بأربع.

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