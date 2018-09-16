» 7 أنواع لـ"الحب" كما حددها العلماء.. تعرف عليها

16 سبتمبر 2018 - 11:15 ص

توصل عالم النفس الأمريكي، روبيرت ستيرنبرج، في ثمانينيات القرن الماضي إلى سؤال حول "نظرية الحب"، وقد جادل الفلاسفة للوصول إلى هذا السؤال: "ما هو الحب؟".

وانطلق "ستيرنبرج" من خلال نظريته، ليطور 7 أنواع عن الحب، وهي كالأتي:

"الوله": وتعد مرحلة من الحب هي التي بالكاد يعرف فيها الطرفان كل منهما الآخر، حيث لا يكون لدى الطرفين حتى أبسط معلومة عما هو مشترك بينهما.

"الإعجاب": "في هذا النوع من الحب، من المعتاد أن ما يجذب الطرفين، هو الاهتمامات المشتركة، والتقارب في وجهة النظر في الحياة، وكذلك شعور كل طرف بأن الآخر يفهمه، أكثر من كونها حبًا كاملًا.

"الحب الخاوي": "المرتبطون بهذا النوع من الحب، عادة ما يكونون ملتزمين تجاه الآخر، دون أن تكون لديهم عاطفة أو حميمية في علاقتهما به، فأحيانًا يظهر هذا النوع من الحب بعد علاقة طويلة ومعقدة بين طرفين، وأحيانًا قد يحدث العكس.

"المُرهق": "هذا النوع من الحب يجمع بين الالتزام والعاطفة، وهو شائع بين الكثير من المرتبطين، ويحدث عندما ينجذب الطرفان إلى بعضها البعض، ويكون كل طرف جاهزًا لتبادل الوعود، وتحمل التكاليف الباهظة للزواج، ومشاركة الواجبات المنزلية، لكن بدون حميمية حقيقية.

"الحب الرومانسي": "في مثل هذه العلاقات عادة ما ينجذبون لبعضهم البعض، ويشعرون بالراحة بالقرب من الطرف الآخر، لكنهم ليسوا مستعدين للالتزام بواجبات جادة، تحتمها عليهما العلاقة، عادة، لا تصل هذه العلاقات حتى مراحل التعايش، ومن ثم الزواج لاحقًا.

"الحب بالانسجام": "بشأن هذا النوع من الحب، فإنه يتكون من الالتزام إلى جانب الحميمية، ومثل هذه العلاقات، عادة ما تكون أقوى بكثير من علاقة صداقة عادية، يمكن اعتباره ترابطًا عفيفًا، لأنه يخلو من العاطفة.

"الحب الكامل": "هذا النوع خصيصًا من الحب، يتكون من العناصر الثلاثة التي ذكرت في مقدمة التقرير، وهي الشغف، والعاطفة الحميمية، إلى جانب الالتزام.